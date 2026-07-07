Dove vedere in tv Italia-Ucraina Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

L’Italia e Ucraina si affronteranno nella terza e ultima settimana della Nations League femminile di volley 2026. La partita sarà trasmessa in tv e disponibile in streaming. L’Italia ha vinto sei delle prime otto partite disputate. L’orario e il programma completo non sono ancora stati comunicati.

Dopo aver conquistato sei vittorie nelle prime otto partite disputate, l’Italia si rimetterà in gioco nella terza e ultima settimana della Nations League. Le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) negli ultimi quattro incontri della fase preliminare, con il chiaro intento di qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le migliori sette classificate e la Cina in qualità di Paese organizzatore (se le asiatiche otterranno il pass sul campo, allora si aggregherà anche l’ottava). Il primo incontro sarà contro l’Ucraina, avversario che sembra essere ampiamente alla portata della Campionesse del Mondo: l’appuntamento è per mercoledì 8 luglio (alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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