Italia-Ucraina oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca l’ultima partita della fase preliminare della Volleyball Nations League femminile 2026, con l’Italia che affronta l’Ucraina a Hong Kong. La partita serve per definire le qualificate alle Finals di Macao. L’incontro si svolge in un palazzetto con pubblico e viene trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. La sfida si conclude con l’assegnazione dei punti e la classifica finale.

L’ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l’Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Julio Velasco, reduci da sei vittorie nelle prime otto partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l’Ucraina mercoledì 8 luglio alle ore 11.00 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Dopo il debutto seguiranno le sfide con Belgio, Canada e Cina, un calendario che offrirà alle campionesse olimpiche la possibilità di consolidare il piazzamento tra le migliori otto del torneo. La Nazionale arriva a Hong Kong dopo alcuni giorni di preparazione a Cervia e con un gruppo finalmente al completo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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