Un volontario e dipendente della Pubblica Assistenza di Ravenna è deceduto all’età di 45 anni. Dal 2013 era attivo nel settore del soccorso e, dal 2018, lavorava come dipendente dell’organizzazione. La sua morte improvvisa ha suscitato cordoglio tra i membri del mondo del volontariato locale. La sua attività si è concentrata sull’assistenza alle persone più fragili.

Profondo cordoglio nel mondo del volontariato ravennate per la scomparsa di Simone Casadio, morto improvvisamente all’età di 45 anni. Dal 2013 era volontario della Pubblica Assistenza di Ravenna e, dal 2018, ne era diventato anche dipendente, dedicando la propria vita al soccorso e all’assistenza delle persone più fragili. Casadio lascia la compagna e i genitori. La notizia della sua morte ha profondamente colpito colleghi, volontari e quanti lo avevano conosciuto nel corso degli anni. Il ricordo della Pubblica Assistenza. Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i collaboratori dell’associazione hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando Simone come una persona generosa e sempre disponibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Italia, addio a Simone Casadio: muore a 45 anni il “ragazzo d’oro” della Pubblica Assistenza

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