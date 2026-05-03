Malore improvviso nel parcheggio muore a 45 anni | addio a Barna

Un uomo di 45 anni, noto come “Barna”, è deceduto improvvisamente nel parcheggio di Viadana. La vittima gestiva un’attività di barbiere in città ed era conosciuta nella comunità locale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato sorpresa tra amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona stimata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

È morto improvvisamente a 45 anni Manuel Bernardi, conosciuto da tutti con il soprannome di “Barna”, figura molto nota a Viadana dove gestiva un’attività di barbiere. A stroncarlo è stato un malore che non gli ha lasciato scampo.Il dramma nel parcheggioLa tragedia si è consumata nella notte di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Malore improvviso, Giada muore a 45 anniSe ne è andata Giada Zoli, colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nella serata di lunedì. Muore a 49 anni, la vicina lo trova nel parcheggio del condominio. Ipotesi maloreViareggio, 18 febbraio 2026 – L’assenza di segni sul corpo compatibili con una caduta fanno pensare ad un malore. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Cosa le hanno fatto!. Jessica interviene per soccorrere una donna, poi la violenza disumana. Albano, malore alla guida, incidente sulla Nettunense a Cecchina: coinvolte 4 autoUn malore improvviso mentre era alla guida ha provocato un incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile lungo via Nettunense, all’altezza del civico ... castellinotizie.it Dramma a Ponticelli, identificato il cadavere trovato in autoSarebbe stato un malore a causare la morte di Natalino Scognamiglio che è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi dell’acquedotto ... internapoli.it