Il caso della pubblica assistenza senza sede da 25 anni ma potrebbe arrivare la svolta
Da 25 anni, la Croce Verde Genovese, la più antica associazione di pubblica assistenza di Genova con oltre cento anni di storia, opera in una sede provvisoria, un prefabbricato situato a ponte Parodi. La mancanza di una sede stabile da un quarto di secolo rappresenta una situazione che potrebbe cambiare, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui piani per una soluzione definitiva.
È la più vecchia associazione di pubblica assistenza di Genova, con oltre cento anni di storia, ma da 25 anni la Croce Verde Genovese opera in una sede provvisoria: un prefabbricato a ponte Parodi. La novità è che forse - dopo un quarto di secolo - potrebbe finalmente arrivare una svolta.Ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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