Istituzioni accademia e industria a confronto sul futuro delle life science

Da formiche.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Istituzioni, università e aziende si sono confrontate sul futuro delle scienze della vita. Durante l'incontro si è evidenziato come salute, industria, ricerca e politica commerciale siano sempre più collegate. La discussione ha puntato a capire come muoversi in una fase in cui questi settori si influenzano reciprocamente, richiedendo strategie condivise. Non sono stati forniti dettagli su piani specifici o decisioni prese, ma si è sottolineata la complessità di un settore in rapido mutamento.

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Capire come muoversi dentro una fase nuova, in cui salute, industria, ricerca e politica commerciale sono sempre più intrecciate. È stato questo il filo conduttore dell’incontro “Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale”, promosso da Healthcare Policy e Formiche con il contributo non condizionante di Angelini Pharma e Bristol Myers Squibb, ospitato il 7 luglio presso la Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Non solo prezzi. La questione posta dal principio Most favored nation, è stato sottolineato nel corso del dibattito, non riguarda soltanto i prezzi. Riguarda il modo in cui i Paesi competono per attrarre ricerca, produzione, investimenti e innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

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