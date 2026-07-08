Most favored nation a Roma confronto su futuro delle life science tra accesso e competitività
Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Presso la Sala Igea dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani si è tenuto l'incontro 'Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale', promosso da Healthcare Policy e Formiche con il contributo non condizionante di Angelini Pharma e Bristol Myers Squibb. L'appuntamento - riferisce una nota - ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, accademia, comunità clinica, industria e decision maker sul ruolo strategico delle life science nella nuova fase della competizione globale. Al centro del dibattito, la capacità dell'Italia e dell'Europa di attrarre investimenti, rafforzare la... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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