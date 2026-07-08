Iran-Usa | la fiammata di Hormuz oscura l’accordo di Islamabad

La nuova fiammata Iran-Usa rischia di riaprire la guerra su larga scala. Il memorandum per porre fine alla guerra è “finito”, ha dichiarato Trump. E lo ha dichiarato mentre si svolgeva la riunione Nato di Ankara, location che accredita alle sue parole un peso maggiore dal momento che da tempo circolava l’idea di coinvolgere i Paesi dell’Alleanza Atlantica nel conflitto con l’Iran, opzione peraltro sollecitata più volte da Trump. Il nuovo scambio di colpi tra Iran e Stati Uniti si è dipanato con dinamiche analoghe al precedente, con tre navi commerciali colpite in un giorno mentre transitavano attraverso lo Stretto di Hormuz, dopo settimane che non ne veniva colpita neanche una, i bombardamenti americani più massivi dei precedenti e la risposta iraniana contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrein. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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