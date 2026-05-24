Le trattative tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono state sospese, impedendo l’accordo con i Pasdaran. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra le due parti, con i Pasdaran che hanno posto condizioni che non sono state soddisfatte. Lo stallo tra l’amministrazione statunitense e Teheran rischia di influenzare le dinamiche politiche in Libano, dove le tensioni tra fazioni si sono intensificate. La ripresa o meno delle negoziazioni resta incerta.

? Domande chiave Perché i Pasdaran hanno bloccato l'accordo di Islamabad proprio ora?. Come influirà lo stallo tra Trump e Teheran sul Libano?. Chi ostacola lo sblocco dei 25 miliardi di dollari iraniani?. Perché l'Italia ha già pronti i cacciamine per lo stretto di Hormuz?.? In Breve I Pasdaran bloccano l'accordo contestando le clausole sui 25 miliardi di dollari congelati.. Naim Qassem rifiuta il pacchetto Libano per timore di uno sterminio imminente.. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza dopo il colloquio telefonico con Trump.. Tajani propone sminamento a Hormuz con due cacciamine già nel Mar Rosso.. La diplomazia internazionale si... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA-Iran, tregua a Islamabad: slitta l’accordo per i Pasdaran

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Iran vuole stravincere: il negoziato slitta e per gli USA è sconfitta politica | Generale Giallongo

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