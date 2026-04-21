Iran | una petroliera ha violato il blocco Usa di Hormuz Oggi le delegazioni a Islamabad – La diretta

Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, una petroliera è stata intercettata mentre violava il blocco statunitense nello stretto di Hormuz. Oggi, mentre le delegazioni si riuniscono a Islamabad, il vicepresidente degli Stati Uniti è atteso in città per riprendere i negoziati. Si tratta dell’ultimo giorno di un ultimatum di Donald Trump rivolto agli ayatollah.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

Notizie correlate

Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revocaUna petroliera cinese, la Rich Starry, avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente...

Come la petroliera cinese ‘Rich Starry’ ha forzato il blocco USA dello Stretto di HormuzLa petroliera ‘Rich Starry‘, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l’attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il blocco...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump: Possibili colloqui tra Usa e Iran nei prossimi 2 giorni in Pakistan; Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz, Khamenei minaccia gli Usa; Hormuz, quattro navi forzano il blocco degli Stati Uniti e attraversano lo Stretto; Trump: Io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, mi sbagliavo su di lei. Media: Nuovi negoziati Usa-Iran entro pochi giorni.

Petrolio in forte rialzo: tensioni tra USA e Iran riaccendono i timori sullo Stretto di Hormuz(Teleborsa) - I prezzi del petrolio registrano un brusco aumento dopo una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, alimentando i timori di un possibile conflitto aperto e mettendo sotto pressione i me ... finanza.repubblica.it

di Paolo Foschi e Redazione OnlineLe notizie di martedì 21 aprile sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. Teheran: «No a negoziati sotto minaccia» ... corriere.it

Tensione nello stretto di Hormuz, gli USA aprono il fuoco contro una nave mercantile iraniana, a rischio il secondo round di colloqui. Ex veterano dell'esercito americano uccide otto bambini fra cui sette suoi figli in Louisiana, braccato e ucciso dalla polizia. Pa facebook

Gli Usa sequestrano una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Teheran parla di pirateria e promette risposta. Petrolio in rialzo e negoziati a rischio x.com