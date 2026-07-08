Nella notte, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto un’operazione militare che ha colpito oltre 80 obiettivi in Iran. La rappresaglia è stata dichiarata come risposta a recenti attacchi avvenuti nello Stretto di Hormuz. Un rappresentante iraniano ha affermato che il memorandum tra le parti è stato violato. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra i due paesi, con azioni militari che coinvolgono diverse località nella regione.

Nuova escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, il Comando Centrale Usa (CENTCOM) ha annunciato una vasta operazione militare contro oltre 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche anti-nave e mezzi delle Guardie Rivoluzionarie nello Stretto di Hormuz, in risposta ai recenti attacchi contro navi mercantili. Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha condannato i raid, accusando Washington di aver violato gli accordi esistenti e minacciando nuove ritorsioni. Secondo fonti statunitensi, l’operazione sarebbe stata autorizzata dal presidente Donald Trump e avrebbe avuto un’intensità fino a cinque volte superiore rispetto ai raid condotti dieci giorni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Usa colpiscono oltre 80 obbiettivi: “Risposta a ultimi attacchi su Hormuz”. Ghalibaf: “Violato il memorandum”

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Iran, Israele e USA: tre obiettivi diversi nella guerra | Globally

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