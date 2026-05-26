Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro navi posamine e siti missilistici in Iran. Teheran ha risposto minacciando una risposta durissima, oltre la regione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sui danni causati. La situazione rimane tesa tra i due paesi, con le autorità iraniane che avvertono di possibili rappresaglie. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali vittime o coinvolgimenti specifici.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro l’Iran meridionale, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Gli attacchi sono stati effettuati per “autodifesa” e sono stati concepiti “per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato.Il portavoce del Comando Centrale, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato che le forze armate statunitensi “continuano a difendere le proprie truppe, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso” tra i due Paesi. L’Iran non ha ancora risposto all’attacco statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Stati Uniti colpiscono navi posamine e siti missilistici. Teheran: “Nuovi attacchi avranno risposta durissima, oltre la regione”

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Iran, Stati Uniti pronti a sferrare un attacco: sono in viaggio 3 navi da guerra e 8 mila marines

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