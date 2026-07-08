Iran Trump | Probabilmente ci sarà un grande attacco

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che “molto probabilmente” ci sarà un attacco contro l’Iran. La frase è stata pronunciata in presenza del presidente ucraino e si riferisce a possibili azioni militari. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità dell’eventuale intervento.

Il presidente americano Donald Trump nel corso di dichiarazioni alla stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al vertice Nato di Ankara, ha affermato che “molto probabilmente” l’Iran sarà colpito. “Molti dicono che siano persone davvero poco affidabili e che non siano in grado di rispettare un accordo. Potrebbe esserci un grande attacco che butterà giù un sacco di cose.”, ha sottolineato Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump: guerra fino a quando sarà necessario - 1mattina News 03/03/2026

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