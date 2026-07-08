Iran Trump | Probabilmente ci sarà un grande attacco

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che “molto probabilmente” ci sarà un attacco contro l’Iran. La frase è stata pronunciata in presenza del presidente ucraino e si riferisce a possibili azioni militari. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità dell’eventuale intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente americano Donald Trump nel corso di dichiarazioni alla stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al vertice Nato di Ankara, ha affermato che “molto probabilmente” l’Iran sarà colpito. “Molti dicono che siano persone davvero poco affidabili e che non siano in grado di rispettare un accordo. Potrebbe esserci un grande attacco che butterà giù un sacco di cose.”, ha sottolineato Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

iran trump probabilmente ci sar224 un grande attacco
© Lapresse.it - Iran, Trump: "Probabilmente ci sarà un grande attacco"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran, Trump: guerra fino a quando sarà necessario - 1mattina News 03/03/2026

Video Iran, Trump: guerra fino a quando sarà necessario - 1mattina News 03/03/2026

Notizie e thread social correlati

Trump: "L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà"Donald Trump ha dichiarato che l’accordo con l’Iran sarà “grandioso e significativo” o non ci sarà affatto.

Leggi anche: Trump insiste: «Con Iran l’accordo sarà grandioso o non ci sarà». Teheran frena su Hormuz: «Come sarà la riapertura a fasi» – La diretta

Temi più discussi: Come l’Iran consolida la sua vittoria su Trump; Borse europee accentuano i cali con Trump che afferma che il cessate con l’Iran è finito; Guerra in Iran, la diretta | Trump: stasera colpiremo di nuovo l’Iran. E dà all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot; NATO: Trump, Meloni brava persona. Ma no a Hormuz ha inasprito rapporti.

iran trump probabilmente ciNuova ondata di raid Usa in Iran. Tru...Colpiti 80 obiettivi. Esplosioni sono state segnalate nell'area di Hormuz. Trump ha approvato gli attacchi al vertice Nato: Il cessate il fuoco è finito. Rutte: Iran ha violato la tregua, rispost ... msn.com

iran trump probabilmente ciTrump dice che il cessate il fuoco con l’Iran è finitoNella notte gli Stati Uniti hanno bombardato di nuovo l'Iran, in risposta agli attacchi contro tre petroliere nello stretto di Hormuz ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web