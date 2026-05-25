Trump insiste | Con Iran l’accordo sarà grandioso o non ci sarà Teheran frena su Hormuz | Come sarà la riapertura a fasi – La diretta

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un «accordo di principio» con l’Iran per finire la Guerra del Golfo. Ma l’approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. Secondo un alto funzionario Usa Teheran avrebbe detto sì a un patto che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. Oltre a un ampio impegno sui principi. Le modalità con cui Teheran lo farà sono però ancora oggetto di negoziazione, ha affermato il funzionario statunitense. Lo scrivono il New York Times, la Cbs e la Cnn. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha però avvertito: «Se l’accordo non ci sarà, «risolveremo in altro modo» la questione La fine della Guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump su Iran: Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari

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