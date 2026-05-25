Trump | L' accordo con l' Iran o sarà grandioso o non ci sarà

Donald Trump ha dichiarato che l’accordo con l’Iran sarà “grandioso e significativo” o non ci sarà affatto. La frase è stata pronunciata durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sui termini dell’intesa. Le sue parole indicano una posizione ferma sulla negoziazione, senza menzionare possibili alternative o modifiche alle trattative in corso.

"L'accordo con l'Iran sarà o grandioso e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo" ha detto Donald Trump. 🔗 Leggi su Today.it

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