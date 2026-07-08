iran nuovi violenti attacchi usa dopo le provocazioni a hormuz

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l’Iran, in risposta alle azioni di Teheran nei confronti di navi commerciali nello stretto di Hormuz. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli specifici sui bersagli o sui danni. La decisione arriva dopo una serie di provocazioni che hanno aumentato la tensione nella regione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali vittime o conseguenze immediate.

Sale di nuovo la tensione in Medio Oriente. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare "una serie di potenti attacchi contro l' Iran " in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz ". "L'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco", si legge in un post su X dell'Us Central Command. A sua volta il Ministero degli Esteri iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato l'articolo 10 del Memorandum d'intesa annullando la deroga temporanea alle sanzioni che colpivano le vendite di petrolio iraniano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Iran, fonti Reuters: Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore

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