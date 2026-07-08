Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi attacchi in Iran, tra cui un'esplosione alla base di Imam Ali a Chabahar nel sud del paese. Sono stati riportati anche incidenti nel porto di Karnak e sull'isola di Lavan. Le fonti iraniane hanno diffuso notizie di esplosioni in queste aree, senza precisare eventuali danni o vittime. Non sono stati forniti dettagli su possibili responsabilità o cause degli attacchi.

ROMA (ITALPRESS) – Media filo iraniani riportano di un attacco alla base iraniana Imam Ali nella città iraniana di Chabahar nel sud dell'Iran. Segnalate esplosioni anche nel porto di Karnak e sull'isola di Lavan. Un funzionario statunitense ha riferito ad Azios che l'esercito USA sta conducendo attacchi contro obiettivi militari iraniani nello Stretto di Hormuz. Atttacchi confermati anche dai canali ufficiali di Centcom, i quali riportano che “Su ordine del Comandante in Capo, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, nuovi attacchi americani a Hormuz e nel Sud del Paese

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Iran, media: Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

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