Trump ordina nuovi attacchi in Iran | esplosioni nel sud del Paese
Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato nuovi attacchi contro l’Iran, con esplosioni avvenute nel sud del paese. Le operazioni sono state eseguite dal Comando Centrale degli Stati Uniti, su disposizione del presidente. L’obiettivo dichiarato è indebolire la capacità dell’Iran di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui bersagli specifici degli attacchi.
Nuovi attacchi americani in Iran. "Su disposizione del Comandante in Capo", ossia il presidente Donald Trump, "le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". Lo annuncia il Centcom in un post su X. "Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile delle recenti aggressioni ingiustificate contro il traffico mercantile e gli equipaggi civili che navigano liberamente lungo un'arteria marittima internazionale di vitale importanza", afferma il Comando nel post. Media filo iraniani riportano di un attacco alla base Imam Ali nella città iraniana di Chabahar nel sud del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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