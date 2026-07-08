Trump ordina nuovi attacchi in Iran | esplosioni nel sud del Paese

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato nuovi attacchi contro l’Iran, con esplosioni avvenute nel sud del paese. Le operazioni sono state eseguite dal Comando Centrale degli Stati Uniti, su disposizione del presidente. L’obiettivo dichiarato è indebolire la capacità dell’Iran di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui bersagli specifici degli attacchi.