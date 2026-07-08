Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, ignorando un accordo di tregua. Teheran ha risposto con azioni militari. I dettagli sugli obiettivi colpiti e le reazioni delle parti coinvolte non sono stati resi noti. La situazione rimane tesa tra le due nazioni, con escalation di operazioni militari e dichiarazioni di rappresaglia. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato le modalità delle operazioni o le conseguenze immediate.

Il concetto di tregua, ormai lo sappiamo, per Benjamin Netanyahu e Donald Trump, è molto relativo. E così a infrangerla in Iran stavolta ci pensa il presidente degli Stati Uniti, che hanno reintrodotto sanzioni economiche sul petrolio iraniano a causa delle azioni “inaccettabili” di Teheran nello Stretto di Hormuz per gli attacchi subiti da tre navi. Ma, soprattutto, Washington ha dato vita a “potenti attacchi” contro l’Iran, come annunciato dal Comando centrale degli Stati Uniti. Attacchi che, come fanno sapere fonti del Pentagono alla Cnn, non saranno una ritorsione proporzionata alle violazioni nello Stretto di Hormuz, ma “una punizione” molto più potente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Iran di nuovo sotto le bombe: i “potenti attacchi” Usa ignorano la tregua, Teheran risponde

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Un drone iraniano ha colpito un grattacielo a Manama, in Bahrein

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