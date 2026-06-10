Nuovi attacchi Usa in Iran Teheran risponde Trump | L' Iran ha perso troppo tempo per l' accordo ne risponderà

Nella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi in Iran, colpendo basi navali, sistemi radar e artiglieria. La risposta iraniana è arrivata subito, con dichiarazioni di Teheran. In precedenza, un elicottero americano era stato abbattuto vicino allo Stretto di Hormuz. Il presidente americano ha commentato che l’Iran ha perso troppo tempo per l’accordo e che ne risponderà.

Notte di raid Usa sull'Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. "Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria", secondo fonti di Washington. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi mediorientali e accusa gli stati della regione di "responsabilità legale e morale" per gli attacchi di Usa e Israele. Cnn: "Negoziatori del Qatar a Teheran per chiudere l'accordo fra Usa e Iran" "A seguito di consultazioni con gli Stati Uniti, i negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran questa mattina per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti" e finalizzare un accordo fra Usa e Iran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Attacco USA Israele all'Iran Teheran Risponde con Rappresaglie Massive

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