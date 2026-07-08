Spiritualità e comicità che viaggiano insieme. Nello stesso spettacolo - "Una ballata per Chiara" - e nello stesso volto. Quello di Ippolita Baldini, attrice comica del teatro e della tivù. Domani sera, ore 21, nella XIV Cappella del Sacro Monte, al Festival "Tra Sacro e Sacro Monte", va in scena a la storia della Santa di Assisi. Il pubblico è avvisato, c'è tutto il francescanesimo che ha cambiato il verso del mondo ma c'è anche modo di ridere e di sorridere per i tanti personaggi che affiancano la protagonista e ne mettono in risalto il suo esempio. "La ballata mi è stata commissionata dal Comune di Rovere due anni fa, era per una festa dedicata alla televisione, santa Chiara è la patrona delle telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ippolita Baldini, una Santa (Chiara) fra storia e cabaret

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Ippolita Baldini e il racconto ironico che conquista il pubblicoIppolita Baldini ha raccontato con ironia e umorismo, coinvolgendo il pubblico attraverso un racconto che combina risate e riflessioni.

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Ippolita Baldini, una e trina: Scegliete voi la miglioreEducazione nobiliare milanese. Che in confronto la siberiana è roba da ragazzini. Figurarsi poi se da grande si vuol fare l’attrice. Ed è proprio ridendo di sé stessa (e della propria famiglia) che si ... ilgiorno.it