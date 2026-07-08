Ippolita Baldini una Santa Chiara fra storia e cabaret
Spiritualità e comicità che viaggiano insieme. Nello stesso spettacolo - "Una ballata per Chiara" - e nello stesso volto. Quello di Ippolita Baldini, attrice comica del teatro e della tivù. Domani sera, ore 21, nella XIV Cappella del Sacro Monte, al Festival "Tra Sacro e Sacro Monte", va in scena a la storia della Santa di Assisi. Il pubblico è avvisato, c'è tutto il francescanesimo che ha cambiato il verso del mondo ma c'è anche modo di ridere e di sorridere per i tanti personaggi che affiancano la protagonista e ne mettono in risalto il suo esempio. "La ballata mi è stata commissionata dal Comune di Rovere due anni fa, era per una festa dedicata alla televisione, santa Chiara è la patrona delle telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Ippolita Baldini e il racconto ironico che conquista il pubblicoIppolita Baldini ha raccontato con ironia e umorismo, coinvolgendo il pubblico attraverso un racconto che combina risate e riflessioni.
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Varese, Ippolita Baldini a Tra Sacro e Sacro Monte. Scelta singolare del festival... Il palcoscenico della XIV Cappella ospiterà Ippolita Baldini in Una ballata per Chiara. Lo spettacolo si presenta come una divagazione in salsa pop attorno alla figura di Santa facebook
Ippolita Baldini, una e trina: Scegliete voi la miglioreEducazione nobiliare milanese. Che in confronto la siberiana è roba da ragazzini. Figurarsi poi se da grande si vuol fare l’attrice. Ed è proprio ridendo di sé stessa (e della propria famiglia) che si ... ilgiorno.it