Quando uno spettacolo è bello e insieme fa del bene, diventa speciale. Lunedì 8 giugno 2026, al Teatro Menotti di Milano c’è una serata di teatro e solidarietà organizzata dall’Associazione Virgiliani per i ragazzi feriti nell’incendio di Crans-Montana: Io, Roberta Ippolita Lucia di Ippolita Baldini. L’intero ricavato dello spettacolo – grazie alla concessione gratuita degli spazi da parte del Teatro Menotti – sarà devoluto per sostenere il lungo percorso di recupero dei quattro studenti del Liceo Virgilio coinvolti nel drammatico incendio della notte di Capodanno. Un aiuto concreto a Francesca, Kean, Leonardo e Sofia, i quattro ragazzi della 3D di Scienze Umane coinvolti nel tragico rogo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Risate e solidarietà: Ippolita Baldini con "Io, Roberta Ippolita Lucia" al Teatro Menotti di Milano. Per gli studenti del Liceo Virgilio feriti nell'incendio di Crans-Montana

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