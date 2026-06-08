Ippolita Baldini e il racconto ironico che conquista il pubblico
Ippolita Baldini ha raccontato con ironia e umorismo, coinvolgendo il pubblico attraverso un racconto che combina risate e riflessioni. La sua narrazione mette in evidenza come l’arte possa essere uno strumento di condivisione e coinvolgimento comunitario. L’approccio ironico ha suscitato interesse e partecipazione tra gli ascoltatori. La performance ha evidenziato il ruolo dell’arte come mezzo di comunicazione e socializzazione.
Tra risate, riflessioni e ironia pungente, l’arte si mette al servizio della comunità per dimostrare quanto la condivisione possa fare la differenza Lunedì 8 giugno 2026 alle ore 20.30, il Teatro Menotti di Milano ospiterà un evento speciale che unisce spettacolo e impegno sociale. Sul palco salirà Ippolita Baldini con il monologo “Io, Roberta Ippolita Lucia“, uno dei suoi lavori più apprezzati. L’intero ricavato della serata sarà destinato a sostenere il percorso di recupero dei giovani studenti rimasti feriti nel tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana. L’iniziativa rientra nella prima stagione teatrale benefica promossa dall’Associazione Virgiliani, fondata dai genitori del Consiglio di Istituto del Liceo Virgilio di Milano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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Ippolita Baldini, monologo al Teatro Menotti per i ragazzi del Virgilio feriti a Crans-Montana facebook
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