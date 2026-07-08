Trentuno persone, tra bambini e adulti, sono state ricoverate in ospedale a Reggio Emilia nella sera di martedì 7 luglio per sospetta intossicazione alimentare. I pazienti, tra cui 28 bambini di età compresa tra 8 e 12 anni e tre adulti, avevano partecipato a un campo estivo organizzato dalla protezione civile, che coinvolge circa 120 partecipanti. Nessuna informazione sui risultati delle analisi o sulle cause dell’intossicazione.

Ventotto bambini tra gli 8 e i 12 anni, e tre adulti, sono stati trasferiti in ospedale nella serata di martedì 7 luglio per una sospetta intossicazione, dopo aver partecipato a un campo estivo della protezione civile composto complessivamente da circa 120 persone. È successo a Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Dopo aver ricevuto le cure necessarie sono rientrati al campo e adesso stanno tutti bene. Ma certo, nel tardo pomeriggio di martedì si sono vissuti momenti di preoccupazione. Il gruppo degli ospiti al campo estivo era al secondo giorno di esperienza e verso sera una trentina di loro ha accusato gli stessi sintomi gastrointestinali, vomito e dissenteria, e c’è stato bisogno di allertare il 118. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Intossicazione al centro estivo: trentuno persone ricoverate a Reggio Emilia, tra loro soprattutto bambini

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