Intesa Sanpaolo Bei ed Esa aprono una nuova rotta per l’aerospazio italiano
Intesa Sanpaolo, Bei ed Esa hanno firmato un accordo per sostenere il settore aerospaziale italiano. L’intesa prevede investimenti e collaborazioni tra le parti per promuovere lo sviluppo di tecnologie e innovazioni nel comparto. L’obiettivo è rafforzare la competitività dell’industria aerospaziale nazionale attraverso risorse e progetti congiunti. Nessuna cifra è stata resa nota, né sono stati indicati dettagli sui progetti specifici coinvolti.
Intesa Sanpaolo, Bei ed Esa uniscono le forze per sostenere una delle filiere tecnologiche più strategiche dell’industria italiana. L’accordo, il primo di questo tipo in Europa, mette a disposizione fino a trecento milioni di euro di nuovi finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese dell’aerospazio, con l’obiettivo di facilitare gli investimenti in ricerca, sistemi satellitari, infrastrutture spaziali e percorsi di crescita internazionale. L’intesa, della durata di due anni, è stata presentata a Torino in occasione del convegno “Finanza e aerospazio: le sfide per la creazione di campioni globali italiani” organizzato da Intesa Sanpaolo insieme a Confindustria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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