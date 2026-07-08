Intesa Sanpaolo Bei ed Esa aprono una nuova rotta per l’aerospazio italiano

Notizia in breve

Intesa Sanpaolo, Bei ed Esa hanno firmato un accordo per sostenere il settore aerospaziale italiano. L’intesa prevede investimenti e collaborazioni tra le parti per promuovere lo sviluppo di tecnologie e innovazioni nel comparto. L’obiettivo è rafforzare la competitività dell’industria aerospaziale nazionale attraverso risorse e progetti congiunti. Nessuna cifra è stata resa nota, né sono stati indicati dettagli sui progetti specifici coinvolti.