Olio Basso esempio di successo italiano | la storica azienda irpina selezionata tra le Imprese Vincenti da Intesa Sanpaolo

Olio Basso, azienda della provincia di Avellino, è stata scelta tra le imprese premiate nella sesta edizione di “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento viene attribuito alle piccole e medie imprese italiane che si distinguono per solidità, capacità di innovazione e visione imprenditoriale. La selezione si basa su criteri di eccellenza e capacità di crescita. La società opera nel settore olivicolo e ha ottenuto questo riconoscimento nel contesto di un programma volto a valorizzare realtà imprenditoriali di rilievo.

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Olio Basso tra le aziende selezionate per la sesta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo che premia l’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane, nato per valorizzare le realtà imprenditoriali capaci di distinguersi per visione, solidità, innovazione e capacità di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inside Cuba… Stuck in the 1950s (No Internet, No Fuel) Sullo stesso argomento Intesa Sanpaolo premia le Imprese Vincenti di sud Piemonte e Liguria"Un giorno di festa in cui mettiamo a valore le storie imprenditoriali che rappresentano visione e capacità di stare sul mercato". Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 “Imprese Vincenti”Dieci PMI della Lombardia Nord hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto... Olio Basso: Limited Edition da 3.000 bottiglie per celebrare l’extravergine italianoNasce la nuova Limited Edition di Olio Basso, un omaggio alla cultura italiana dell’olio e del design. Solo 3.000 bottiglie, tutte ottenute da olive italiane di alta qualità, disponibili in tre ... affaritaliani.it Olio extravergine a basso costo? Dentro c’è olio di semi: l'inchiesta di Piazza Pulita svela la truffaAnche l’olio extravergine d’oliva è diventato un bene di lusso. Il cambiamento climatico che alterna siccità a piogge torrenziali, compromette la produzione di olive nel Mediterraneo facendone salire ... video.corriere.it