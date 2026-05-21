Olio Basso esempio di successo italiano | la storica azienda irpina selezionata tra le Imprese Vincenti da Intesa Sanpaolo
Olio Basso, azienda della provincia di Avellino, è stata scelta tra le imprese premiate nella sesta edizione di “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento viene attribuito alle piccole e medie imprese italiane che si distinguono per solidità, capacità di innovazione e visione imprenditoriale. La selezione si basa su criteri di eccellenza e capacità di crescita. La società opera nel settore olivicolo e ha ottenuto questo riconoscimento nel contesto di un programma volto a valorizzare realtà imprenditoriali di rilievo.
Olio Basso tra le aziende selezionate per la sesta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo che premia l’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane, nato per valorizzare le realtà imprenditoriali capaci di distinguersi per visione, solidità, innovazione e capacità di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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