Salone del Mobile | evento di Intesa Sanpaolo su arredo finanza e design italiano

Durante il Salone del Mobile, si è svolto un evento promosso da Intesa Sanpaolo presso l’Arena Drafting Futures del Padiglione 14 alla Fiera di Rho. La manifestazione ha trattato temi legati all’arredo, alla finanza e al design italiano, coinvolgendo visitatori e professionisti del settore. L’iniziativa ha raccolto diversi interventi e presentazioni nel corso della giornata, offrendo uno spazio di confronto sulle connessioni tra economia e creatività nel settore dell’arredo.

Finanza, arredo e design italiano sono stati al centro di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile, all’Arena Drafting Futures del Padiglione 14 della Fiera Milano di Rho. L’incontro, intitolato ‘Arredo e design italiano – il ruolo della finanza per mantenere l’eccellenza del settore a livello globale’, ha previsto un’analisi del Research Department della banca affiancata alle testimonianze di imprese del settore. Ha introdotto e moderato Federica Galli, giornalista TRC; i saluti di apertura sono stati di Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile. Stefania Trenti, Responsabile Industry and Local Economies Research di Intesa Sanpaolo, ha presentato un focus sul Mobile Made in Italy.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salone del Mobile: evento di Intesa Sanpaolo su arredo, finanza e design italiano Notizie correlate Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Salone del Mobile 2026, Intesa Sanpaolo supporta il design e la filiera del Made in ItalyIntesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Salone del Mobile in città; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere; Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone. Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Salone del Mobile 2026, cosa vedere nel weekend: guida pratica per il pubblico tra date, biglietti e cosa vedereSalone del Mobile 2026 guida pubblico date biglietti Milano Rho cosa vedere Eventi design Milano weekend Salone Mobile itinerario ... myluxury.it Curiosità - Alla Fiera Milano Rho per l’inaugurazione del Salone del Mobile presenti le rappresentanti delle forze dell’ordine legate al territorio di Legnano come la guida della Guardia di Finanza di Legnano Federica La Manna e l tenente colonnello Emanuel - facebook.com facebook Con la 64ª edizione del Salone del Mobile @iSaloniofficial, il principale appuntamento globale dedicato all’arredamento, #Milano torna al centro della scena internazionale del #design. L’evento, in programma fino al 26 aprile negli spazi di @FieraMilanoSpa, x.com