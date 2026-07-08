Massimiliano Rotti ha pubblicato una raccolta di racconti intitolata “Mi Senti? La Vita non fa rumore”. L’autore definisce le sue opere come storie più che racconti e ha condiviso questa sua creazione in un’intervista. La pubblicazione rappresenta il suo primo lavoro letterario, scritto con uno stile che privilegia la narrazione semplice e diretta. La raccolta contiene diverse storie che affrontano temi quotidiani e personali.

Abbiamo conosciuto Massimiliano Rotti leggendo la sua raccolta di racconti – anzi: come piace dire a lui, di storie – “Mi Senti? La Vita non fa rumore”. Siamo rimasti estremamente colpiti dai personaggi a cui questo autore triestino ha saputo dare vita, donne e uomini che di certo non sono degli eroi, ma delle normalissime persone ferite dalla vita. Però, dimostrano di avere la forza di continuare a cercare se stessi senza mai arrendersi. Ed è proprio questo che le rende grandi. Lo scrittore oggi ci parla del suo ultimo libro, e di molto altro. Sei autore sia di un romanzo che di numerosi racconti. Quale di queste due strutture narrative ti è più congegnale? Sono due discipline totalmente diverse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Massimiliano Rotti

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Intervista a Massimiliano Rotti

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