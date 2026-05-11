' Un libro per la Sgt' | Massimiliano Rotti presenta le storie di Mi senti?

Da triesteprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 14 maggio, alle ore 18:30, si terrà nella sala Museo della Fondazione Ginnastica Triestina (Sgt) la presentazione dell'opera "Mi senti? La vita non fa rumore" (Pav Edizioni, 2026). L'evento rientra nel ciclo primaverile "Un libro per la SGT", appuntamenti volti ad offrire occasioni.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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