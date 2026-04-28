Pacchi persi o rotti | come difendersi e ottenere il rimborso

Negli ultimi tempi sono aumentati i casi di pacchi persi o danneggiati durante le consegne da parte di Poste Italiane e altri corrieri. L'Unione Nazionale Consumatori ha segnalato diversi disservizi che interessano i clienti, con ritardi nelle consegne e pacchi arrivati rotti o smarriti. Questi problemi hanno portato alcuni consumatori a cercare modalità per ottenere rimborsi o risolvere le dispute legate alla consegna dei propri acquisti.

? Cosa sapere L'Unione Nazionale Consumatori segnala disservizi e ritardi nelle consegne di Poste Italiane e corrieri.. L'articolo 61 del Codice del Consumo impone al venditore la responsabilità per pacchi smarriti o danneggiati.. Gli acquisti online registrano un aumento costante dei volumi, ma i servizi di consegna mostrano un calo qualitativo preoccupante tra pacchi smarriti, ritardi e merci danneggiate. L’Unione Nazionale Consumatori (Unc) segnala come i call center di corrieri e Poste Italiane spesso non forniscano assistenza utile per risolvere queste criticità. Diritti del consumatore e responsabilità del venditore online. Quando un prodotto acquistato su un sito e-commerce non arriva o risulta danneggiato, la legge tutela chi compra stabilendo che la responsabilità ricade sul venditore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pacchi persi o rotti: come difendersi e ottenere il rimborso Notizie correlate Voli cancellati per la guerra: come ottenere il rimborsoSono diverse le circostanze in cui i viaggiatori devono essere risarciti e rimborsati dalle proprie compagnie aeree: cosa c’è da sapere Mai come in... 10 giorni senza rete: come ottenere il rimborso in fatturaUn disservizio protratto per dieci giorni ha messo in discussione la continuità del servizio telefonico e internet, aprendo il dibattito sui diritti...