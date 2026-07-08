Interpello per Supplenza ATA fino al 31 agosto Operatore dei Servizi Agrari
È stato pubblicato un interpello urgente per una supplenza ATA nel ruolo di Operatore dei Servizi Agrari. La posizione, presso un istituto scolastico di Macerata, è valida fino al 31 agosto 2026 e prevede un impegno di 12 ore settimanali. La selezione riguarda una copertura temporanea per il personale ATA.
Interpello URGENTE per una supplenza ATA-profilo Operatore dei Servizi Agrari, fino al 31.08.2026 per 12 ore settimanali- IIS Garibaldi – Bramante – Pannaggi di Macerata. Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità con il modulo allegato, entro e non oltre le ore 12:00 del 09.07.2026. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30.241 posti. I bandi, i requisiti di accesso, le prove LO SPECIALE Cosa posso insegnare con la mia laurea? Valuta il tuo Piano di Studi con Voglioinsegnare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole
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