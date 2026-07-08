Interpello per Supplenza ATA fino al 31 agosto Operatore dei Servizi Agrari

Notizia in breve

È stato pubblicato un interpello urgente per una supplenza ATA nel ruolo di Operatore dei Servizi Agrari. La posizione, presso un istituto scolastico di Macerata, è valida fino al 31 agosto 2026 e prevede un impegno di 12 ore settimanali. La selezione riguarda una copertura temporanea per il personale ATA.