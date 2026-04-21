Interpello personale ATA Profilo infermiere fino al 01 giugno 2026
Un istituto scolastico di Erice, in provincia di Trapani, ha aperto un interpello per il personale ATA con il profilo di infermiere. La selezione riguarda un incarico fino al 1 giugno 2026. La scuola ha inoltre pubblicato un avviso di supplenze per il medesimo ruolo, specificando la ricerca di un infermiere per coprire le esigenze dell’istituto.
Supplenze personale ATA: l'I.I.S V. Florio di Erice (Trapani) ha la necessità di reperire un Infermiere per n. 36 ore settimanali di lavoro fino al 01062026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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