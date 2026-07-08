Inter ufficiale Provedel Il comunicato del club nerazzurro | Da piccolo segnava

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del portiere Ivan Provedel. Nel comunicato, il club ricorda come da bambino segnasse molti gol, ma il suo obiettivo era sempre stato difendere quella porta. Provedel, originario del Friuli, aveva iniziato la sua carriera come attaccante nei campi di provincia prima di diventare portiere.

"Da bambino segnava, eccome se segnava. Il suo sogno, però, era difendere quella porta che infilava così spesso. Questo ossimoro caratterizza l’infanzia e l’evoluzione calcistica di Ivan Provedel, che nelle prime tappe della sua carriera si stava costruendo un nome da attaccante nei campi di provincia del Friuli. Prima a Visinale, una piccola frazione a sud di Pordenone, poi a Treviso e per arrivare proprio nelle giovanili del Pordenone, la città dov’è nato il 17 marzo del 1994. Ultimo di sei fratelli, con radici che affondano tra l’Italia e la Russia, la nazione di sua madre. Un legame che lo porta a scoprire che i suoi nonni erano vicini di casa di Lev Yashin. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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