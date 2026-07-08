Inter rilancio per Curtis Jones | ci sono le cifre

L'Inter ha avviato trattative per acquistare il centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese, Curtis Jones. La società nerazzurra è pronta a offrire una cifra importante per il cartellino del giocatore, classe 2001. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Jones in nerazzurro, con l’obiettivo di rinforzare il reparto di centrocampo. Le negoziazioni sono in corso e si concentrano sugli aspetti economici dell’operazione.

Il club nerazzurro è pronto al tutto per tutto per il cartellino del centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese. L’ Inter lavora per mettere a segno un grandissimo colpo a centrocampo e l’oggetto dei desideri della società nerazzurra si chiama Curtis Julian Jones, classe 2001 del Liverpool e della nazionale inglese. I Reds hanno respinto la prima offerta del club caro al presidente Marotta che, però, è pronto a tornare alla carica nelle prossime ore. Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui lo stesso Marotta e Piero Ausilio avrebbero intenzione di rilanciare fino a 30 milioni di euro e sarebbero sicuri di poter concretizzare l’affare per l’acquisizione del 25enne cresciuto proprio nel vivaio del Liverpool. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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25 MILIONI E SI OFFENDONO! Marotta scatena il caos per Curtis Jones!

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