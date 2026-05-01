L'Inter ha riaperto i negoziati per Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, dopo la chiusura del mercato di gennaio. La società mira a rinforzare il reparto di centrocampo, cercando di sostituire il trasferimento di Davide Frattesi al Nottingham Forest. La trattativa riparte con l’obiettivo di definire un accordo che possa portare il giocatore in nerazzurro. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

? Cosa sapere L'Inter riapre la trattativa per Curtis Jones dopo il blocco del mercato di gennaio.. L'acquisto del centrocampista del Liverpool serve a sostituire Davide Frattesi verso il Nottingham Forest.. L’Inter punta nuovamente a Curtis Jones dopo il blocco del trasferimento avvenuto durante il mercato di gennaio, con il giocatore del Liverpool che ha già espresso la propria disponibilità per un approdo a San Siro. Il calciatore di 25 anni, cresciuto interamente nelle giovanili dei Reds, rappresenta l’obiettivo prioritario per ricostruire il centrocampo nerazzurro. La trattativa, che si era arenata mesi fa quando il Liverpool ha impedito il passaggio del mediano inglese verso l’Italia, sta riprendendo una nuova direzione grazie alla volontà del giocatore di cambiare aria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Curtis Jones pronto per il rilancio: riparte l’affare

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