L’Inter ha scelto Ivan Provedel come nuovo vice portiere e oggi il giocatore sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto. La decisione è stata presa in seguito a un confronto con Kepa, portiere in prestito. Provedel prenderà il posto di seconda scelta dietro il titolare della squadra. L’annuncio ufficiale è previsto a breve, dopo il completamento delle procedure mediche.

di Alberto Petrosilli I motivi della scelta del club e il confronto con Kepa: Ivan Provedel sarà il nuovo secondo portiere della squadra di Chivu. L’ Inter è pronta ad accogliere Ivan Provedel, che nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche prima della firma e dell’annuncio ufficiale. L’ex portiere della Lazio sarà il nuovo vice di Pepo Martinez, promosso a titolare dopo la naturale scadenza del contratto di Yann Sommer. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La dirigenza nerazzurra ha individuato in Provedel il profilo ideale non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per una serie di aspetti strategici. L’operazione, infatti, prevede un investimento di 3 milioni di euro per il cartellino e un contratto fino al 2029, con un ingaggio ritenuto pienamente sostenibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Inter, Provedel è il nuovo vice: ecco perché i nerazzurri hanno scelto lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ivan Provedel Il Nuovo Vice di Martínez all'Inter

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: Provedel possibile vice Martinez. Ecco i nerazzurri destinati alla cessioneNelle ultime ore si è parlato di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe prendere il posto del titolare.

Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a MartinezL’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione.

Temi più discussi: Inter, ecco il primo acquisto: è fatta per Provedel dalla Lazio. Cifre e contratto; Provedel all'Inter: i dettagli e le cifre dell'operazione con la Lazio; Inter, Provedel ha firmato: manca solo l'annuncio ufficiale; Lazio, c'è l'accordo con l'Inter per la cessione di Provedel: i dettagli dell'operazione.

È il giorno di Provedel-Inter: i veri motivi dietro la scelta, il retroscena Kepa e con Martinez... x.com

Girandola portieri: ecco perché l'Inter ha preferito Provedel a KepaLa Gazzetta dello Sport ha spiegato come mai l'ex Lazio sia stato scelto invece dell'estremo difensore basco. Il principale motivo è economico ... fcinternews.it

Mercato dell'Inter: qual è il futuro del giovane Massolin? Ci sono due opzioni sul tavolo. O un prestito o un ruolo in uno scambio reddit

Inter, è il giorno di Provedel: perché è stato scelto l'ex Lazio e scartato Kepa dell'ArsenalSbarcato a Milano il vice di Pepo Martinez, che in nerazzurro proverà a contendere un po' di minutaggio allo spagnolo. Arrizabalaga, pagato 80 milioni dal Chelsea nel 2018, non convinceva per un paio ... msn.com