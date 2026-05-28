Inter scelto il secondo portiere | i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a Martinez

Da forzainter.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione. La società ha scelto di affiancarlo a Martinez, in vista delle operazioni di mercato estivo. Dopo la fine del campionato, si avviano le trattative per rafforzare il reparto dei portieri, con l’obiettivo di definire ruoli e gerarchie tra i numeri uno e due. La rosa nerazzurra si prepara a cambiare in diversi settori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Concluso il campionato, l’ Inter è pronta a pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo: tra acquisti e cessioni, i nerazzurri si preparano a intervenire in diversi reparti della rosa, compreso quello dei portieri, dove sarà necessario definire sia il titolare che il vice. Con Yann Sommer ormai all’addio, come confermato nelle ultime ore da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe deciso di affidare la porta nerazzurra a Josep Martinez. Dopo due stagioni trascorse nel ruolo di secondo portiere, l’estremo difensore spagnolo ha trovato continuità nel finale di stagione, convincendo grazie a prestazioni solide e affidabili, a dimostrazione di come il duro lavoro e la pazienza possano essere premiati. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter scelto il secondo portiere i nerazzurri puntano forte su provedel da affiancare a martinez
© Forzainter.eu - Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a Martinez
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Thuram trascina l'Inter verso il trionfo dello Scudetto

Video Thuram trascina l'Inter verso il trionfo dello Scudetto

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: Provedel possibile vice Martinez. Ecco i nerazzurri destinati alla cessioneNelle ultime ore si è parlato di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe prendere il posto del titolare.

Provedel apre all’Inter: perché può essere un buon secondo? I numeri del portiereProvedel, portiere con esperienza nel campionato italiano, è stato scelto come possibile secondo portiere per l'Inter.

Temi più discussi: Inter, individuato il profilo del portiere su cui puntare come vice di Josep Martinez; Inter, per la porta si va verso la coppia Martinez-Provedel; Inter, vertice di mercato con Chivu: Martinez nuovo titolare, Koné prima scelta e assalto a Palestra per la nuova rivoluzione nerazzurra; Inter, scelto il nuovo secondo portiere: 27 presenze nell’ultima stagione in Serie A.

provedel da inter scelto il secondoInter, spunta l'ipotesi Provedel: può lasciare la Lazio. La posizione del giocatoreL'Inter campione d'Italia accelera sul mercato ed è pronta a stravolgere le gerarchie tra i pali in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com

provedel da inter scelto il secondoVicario, l’Inter ha scelto Martinez: il secondo portiere arriva dalla Serie AL'Inter ha scelto di promuovere Martinez tra i pali, sarà lui il titolare l'anno prossimo: niente da fare per Vicario. spaziointer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web