L’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione. La società ha scelto di affiancarlo a Martinez, in vista delle operazioni di mercato estivo. Dopo la fine del campionato, si avviano le trattative per rafforzare il reparto dei portieri, con l’obiettivo di definire ruoli e gerarchie tra i numeri uno e due. La rosa nerazzurra si prepara a cambiare in diversi settori.

Concluso il campionato, l’ Inter è pronta a pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo: tra acquisti e cessioni, i nerazzurri si preparano a intervenire in diversi reparti della rosa, compreso quello dei portieri, dove sarà necessario definire sia il titolare che il vice. Con Yann Sommer ormai all’addio, come confermato nelle ultime ore da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe deciso di affidare la porta nerazzurra a Josep Martinez. Dopo due stagioni trascorse nel ruolo di secondo portiere, l’estremo difensore spagnolo ha trovato continuità nel finale di stagione, convincendo grazie a prestazioni solide e affidabili, a dimostrazione di come il duro lavoro e la pazienza possano essere premiati. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a Martinez

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Ultimissime Inter LIVE: Provedel possibile vice Martinez. Ecco i nerazzurri destinati alla cessioneNelle ultime ore si è parlato di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe prendere il posto del titolare.

Provedel apre all’Inter: perché può essere un buon secondo? I numeri del portiereProvedel, portiere con esperienza nel campionato italiano, è stato scelto come possibile secondo portiere per l'Inter.

Temi più discussi: Inter, individuato il profilo del portiere su cui puntare come vice di Josep Martinez; Inter, per la porta si va verso la coppia Martinez-Provedel; Inter, vertice di mercato con Chivu: Martinez nuovo titolare, Koné prima scelta e assalto a Palestra per la nuova rivoluzione nerazzurra; Inter, scelto il nuovo secondo portiere: 27 presenze nell’ultima stagione in Serie A.

[DiMarzio, skysport]NUOVO: L'Inter ha SCELTO Ivan Provedel come il portiere di riserva ideale per la prossima stagione. Resta da vedere quali siano i piani di Gennaro Gattuso per il portiere, che ha ancora un contratto con la Lazio fino al 2027. : r/FCInterMil reddit

Inter ha scelto: accordo con Ivan Provedel, a prescindere da Martìnez o Vicario sarà lui il secondo portiere dell @Inter La Lazio ha scelto di puntare su Edoardo Motta. Il friulano realizza il suo sogno da bambino di giocare nell inter x.com

Inter, spunta l'ipotesi Provedel: può lasciare la Lazio. La posizione del giocatoreL'Inter campione d'Italia accelera sul mercato ed è pronta a stravolgere le gerarchie tra i pali in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com

Vicario, l’Inter ha scelto Martinez: il secondo portiere arriva dalla Serie AL'Inter ha scelto di promuovere Martinez tra i pali, sarà lui il titolare l'anno prossimo: niente da fare per Vicario. spaziointer.it