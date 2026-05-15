Ultimissime Inter LIVE | Provedel possibile vice Martinez Ecco i nerazzurri destinati alla cessione
Nelle ultime ore si è parlato di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe prendere il posto del titolare. Nel frattempo, sono stati annunciati alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra nel prossimo mercato. Le notizie in tempo reale riguardano anche altri movimenti sul mercato e le possibili cessioni di alcuni componenti del roster nerazzurro. La situazione si evolve con aggiornamenti continui, mentre i dirigenti monitorano le decisioni da prendere in vista delle prossime partite.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 15 MAGGIO. Mercato Inter, la festa Scudetto e l’ultimo saluto di diversi giocatori nerazzurri: ecco quali lasceranno a fine stagione. Mercato Inter, i nerazzurri si preparano alla parata in Duomo con due trofei, mentre Andrea Paventi annuncia la fine dell’avventura per diversi protagonisti Bonny convocato dalla Costa d’Avorio: l’attaccante dell’Inter vola ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sullo stesso argomento
Ultimissime Inter LIVE: passerella per i partenti contro il Verona, Provedel possibile vice Martinezdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Ultimissime Inter LIVE: Bonny convocato dalla Costa D’Avorio per i Mondiali, passerella per i partenti contro il Verona, Provedel possibile vice Martinezdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
#JosepMartinez sempre più vicino al ruolo di numero uno dell’#Inter, mentre cresce l’ipotesi #Provedel come vice Sarebbe la coppia giusta per la prossima stagione? #Internews24 facebook
TUTTOSPORT - Inter, i nerazzurri pensano a Provedel per il vice portiereSecondo Tuttosport, l'Inter vorrebbe un profilo di esperienza per la porta e l'ultimo nome è quello di Ivan Provedel, 32 anni e in scadenza 2027 con la Lazio. Superato nelle gerarchie da Motta, per il ... napolimagazine.com