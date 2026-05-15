Ultimissime Inter LIVE | Provedel possibile vice Martinez Ecco i nerazzurri destinati alla cessione

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile cambio tra i pali, con il portiere di riserva che potrebbe prendere il posto del titolare. Nel frattempo, sono stati annunciati alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra nel prossimo mercato. Le notizie in tempo reale riguardano anche altri movimenti sul mercato e le possibili cessioni di alcuni componenti del roster nerazzurro. La situazione si evolve con aggiornamenti continui, mentre i dirigenti monitorano le decisioni da prendere in vista delle prossime partite.

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