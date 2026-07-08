Inter Khalaili | la trattativa entra nel vivo per portare l’israeliano in nerazzurro Tutti i dettagli

L’esterno israeliano desidera trasferirsi all’Inter e sta spingendo per l’accordo. La trattativa tra i club sta accelerando, con il giocatore che esercita pressione per il trasferimento. Le parti stanno definendo i dettagli dell’affare, mentre si avvicinano a un’intesa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le discussioni sono in fase avanzata. La volontà del calciatore sembra essere il motore principale che muove la trattativa.

di Francesco Aliperta L’esterno spinge per l’Inter: la volontà del giocatore è il fattore chiave e la trattativa entra davvero nel vivo. Ecco tutti i dettagli. È una sorta di partita a scacchi quella che l’ Inter e l’ Union Saint-Gilloise stanno giocando per Anan Khalaili. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’esterno israeliano non è una pedina passiva. Ha fatto capire in tutti i modi alla società belga di volere il nerazzurro. Il talento vuole fare il salto di qualità per cimentarsi con la Serie A e la Champions League, competizione che ha già disputato con il suo attuale club, ma non in una realtà ai vertici europei come quella meneghina. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter accelera per Khalaili, ma resta un ostacolo

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? La trattativa per #Khalaili va avanti e c'è fiducia di chiuderla in tempi brevi. L'obiettivo dell' #Inter resta sempre quello di avere l'esterno israeliano a disposizione per l'inizio del ritiro (16 luglio). @Gazzetta_it x.com

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