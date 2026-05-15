La trattativa entra nel vivo ma la richiesta frena il Napoli | i dettagli

La trattativa tra il Napoli e l’Udinese per il trasferimento di Atta si sta intensificando, ma l’accordo si scontra con la richiesta di 40 milioni di euro avanzata dai friulani. Il centrocampista ha mostrato ottime prestazioni durante la stagione, distinguendosi per continuità e qualità tecniche. La società partenopea ha manifestato interesse, ma la cifra richiesta rappresenta un ostacolo concreto alla conclusione dell’affare. La trattativa resta aperta, mentre le due parti cercano di trovare un’intesa.

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Atta piace al Napoli ma i 40 milioni richiesti dall’Udinese rappresentano un ostacolo concreto. Il centrocampista bianconero ha impressionato in questa stagione con continuità e qualità tecniche che lo rendono uno dei profili più interessanti della Serie A. Atta e il prezzo che frena: 40 milioni sono troppi per ADL. La cifra è spropositata rispetto ai parametri economici abituali del Napoli. De Laurentiis non intende pagare questa valutazione al momento, secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport. L’operazione rimane comunque in piedi, ma richiede uno sconto significativo o formule creative che avvicinino le posizioni. Gli azzurri hanno però un vantaggio non marginale: i rapporti solidi tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo hanno favorito diverse trattative negli anni passati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - La trattativa entra nel vivo ma la richiesta frena il Napoli: i dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercury Transit in Taurus 2026 - Predictions for All 12 Signs | Vedic Astrology Sullo stesso argomento Diogo Costa Juve, i bianconeri valutano anche il portiere portoghese ma la richiesta del Porto frena la trattativa. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Diogo Costa Juve, i bianconeri valutano anche l’estremo difensore lusitano per la porta, ma la richiesta del Porto frena... Bimbo trapiantato, entra nel vivo la trattativa per il risarcimentoTempo di lettura: 3 minutiDopo il primo incontro dell’8 aprile, durante il quale è stata valutata la sussistenza dei presupposti, entrerà nel vivo il... Cattel, azienda veneta attiva nella distribuzione di prodotti alimentari nel segmento Horeca in particolare nel Nord Italia, ha chiuso il 2025 n crescita con un fatturato di 183 milioni di euro posizionandosi nei primi 5 player nazionali del settore. reddit Il Napoli bussa in casa Lazio: tutto su Zaccagni, ma la trattativa è legata ad un fattore | CMIl Napoli punta con forza su Mattia Zaccagni. La trattativa potrebbe sbloccarsi, ma solo nel caso in cui si realizzasse una ... calciomercato.it Bimbo trapiantato, entra nel vivo trattativa per risarcimentoDopo il primo incontro dell'8 aprile, durante il quale è stata valutata la sussistenza dei presupposti, entrerà nel vivo il prossimo 4 maggio la trattativa per il riconoscimento di un risarcimento ... ansa.it