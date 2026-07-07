Inter Khalaili trattativa in discesa | l’israeliano spinge per vestire la maglia nerazzurra

Da internews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’accordo tra l’inter e il giocatore israeliano è in fase di definizione. Khalaili, che ha saltato l’amichevole, spinge per trasferirsi, mentre il club nerazzurro si avvicina alla chiusura della trattativa. La trattativa sta entrando nelle sue fasi finali, con i dettagli dell’affare ancora da perfezionare. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le parti sembrano vicine a un’intesa.

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di Francesco Aliperta Inter, il giocatore salta l’amichevole e prepara l’addio: il club nerazzurro vicino alla chiusura. Ecco i dettagli dell’affare. La trattativa che dovrebbe portare Anan Khalaili a vestire la maglia dell’ Inter sta vivendo le sue ore decisive. Il club nerazzurro, dopo aver incassato il via libera del giocatore — fortemente attratto dal progetto tecnico di Cristian Chivu — è al lavoro per limare gli ultimi dettagli economici con l’ Union Saint-Gilloise. Nonostante una prima offerta giudicata insufficiente dal club belga, la sensazione è che l’operazione possa chiudersi a breve, con una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro, avvicinandosi così alle richieste iniziali della società di Bruxelles. 🔗 Leggi su Internews24.com

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