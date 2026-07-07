Inter Khalaili trattativa in discesa | l’israeliano spinge per vestire la maglia nerazzurra

Notizia in breve

L’accordo tra l’inter e il giocatore israeliano è in fase di definizione. Khalaili, che ha saltato l’amichevole, spinge per trasferirsi, mentre il club nerazzurro si avvicina alla chiusura della trattativa. La trattativa sta entrando nelle sue fasi finali, con i dettagli dell’affare ancora da perfezionare. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le parti sembrano vicine a un’intesa.