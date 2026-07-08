Alla Camera dei Deputati si è svolto un convegno intitolato “Integrazione: crisi di un modello europeo”, con una sala affollata di partecipanti. Souad Sbai ha sottolineato la necessità di stabilire regole chiare, valori condivisi e coinvolgimento totale nel processo di integrazione. L’evento ha visto confronti tra esperti e rappresentanti istituzionali su come affrontare le sfide del modello europeo attuale. La discussione si è concentrata sui principi fondamentali e sulla partecipazione attiva delle comunità.

sì riporta articolo pubblicato su https:almanews24.itauthoralmanews. Da Fatima Annouar Sala Salvadori della Camera dei Deputati gremita per il convegno “Integrazione: crisi di un modello europeo. Quali prospettive per il futuro?”, promosso dall’On. Souad Sbai in collaborazione con Alessandro Bertoldi, direttore dell’Istituto Milton Friedman, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del giornalismo per un confronto sulle politiche migratorie e sul futuro dell’integrazione in Europa. Ad aprire i lavori è stata l’onorevole Souad Sbai, responsabile del Dipartimento Nazionale Integrazione e Rapporti con le Comunità Straniere della Lega, alla quale si è recentemente aggiunta anche la guida del Dipartimento Pari Opportunità del partito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Integrazione, alla Camera il confronto sul futuro dell’Europa. Souad Sbai: «Servono regole, valori e piena partecipazione»

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