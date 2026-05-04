BRT e mobilità urbana sono al centro di un dibattito tra le associazioni di categoria e le istituzioni locali. Casartigiani ha richiesto regole chiare e un’integrazione più efficace tra i nuovi mezzi pubblici, i taxi e i noleggi con conducente. La questione riguarda le modifiche in atto e le conseguenze per imprese e cittadini, invitando a un confronto diretto sui prossimi sviluppi.

Tarantini Time Quotidiano Aprire un confronto diretto sui cambiamenti che interesseranno la città e sulle ricadute per imprese e cittadini. Con questo obiettivo Casartigiani Taranto ha avviato nella propria sede una serie di incontri con le istituzioni locali dedicati ai temi della mobilità e della trasformazione urbana. Il primo appuntamento ha visto la partecipazione dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Patronelli e della presidente di Kyma Mobilità Giorgia Gira, intervenuti per approfondire il progetto BRT e il futuro della mobilità cittadina. Presenti all’incontro anche il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo, la direttrice Rosita Giaracuni, il consiglio direttivo e numerosi associati.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - BRT e mobilità urbana, confronto tra Casartigiani e istituzioni: “Servono regole chiare e integrazione con taxi e NCC”

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