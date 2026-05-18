Confronto e riflessione sui valori fondanti dell' Europa la giornata promossa dal liceo Quinto Ennio

Da lecceprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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GALLIPOLI - Grande partecipazione e profondo entusiasmo per l'evento promosso dal liceo "Quinto Ennio", dedicato ai progetti "Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo" ed "Erasmus+", che si è tradotto in una giornata di dialogo, confronto e riflessione sui valori fondanti dell'Europa.Ad aprire. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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