Infortunio sul lavoro a Cino schiacciato da camion in un cantiere | grave 52enne
Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Cino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato quando è stato schiacciato da un camion. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.
Cino (Sondrio), 8 luglio 2026 – Infortunio sul lavoro a Cino, piccolo comune in provincia di Sondrio. Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un cantiere edile. L'allarme è scattato intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 8 luglio, in via Prati Fioriti. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante. I soccorsi. Il 52enne, di cui al momento non è nota l’identità, è stato soccorso in codice rosso, che indica il massimo livello di criticità. Sul posto, nel paese di 350 abitanti della provincia di Sondrio. sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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