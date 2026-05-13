Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi a Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, a causa di una scossa elettrica durante un intervento sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e avviare le indagini. La vicenda è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Castelfranco Piandiscò (Arezzo), 13 maggio 2026 – Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi (13 maggio) nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. L'allarme è scattato poco dopo le 14.30 e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia per prestare i primi soccorsi. Secondo i primi accertanti, l’uomo sarebbe stato folgorato da una scossa elettrica. Considerate le condizioni del lavoratore, il personale del 118 ha disposto il trasferimento in codice 3 (rosso) all'ospedale Careggi di Firenze tramite l'elisoccorso Pegaso, attivato appositamente per l'emergenza. Sul...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sul lavoro: 52enne folgorato da una scossa elettrica. E’ grave

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