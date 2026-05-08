Oggi, poco dopo le 14, un incidente sul lavoro si è verificato in un impianto di smaltimento materiali a Vignate, in provincia di Milano. Un operaio è rimasto schiacciato e le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Vignate (Milano), 8 maggio 2026 – Infortunio sul lavoro a Vignate. E’ accaduto poco dopo le 14 di oggi, venerdì 8 maggio, in un impianto di smaltimento materiali di via Camporiccio. Per cause che andranno appurate, un uomo di 44 anni è rimasto schiacciato, riportando un grave trauma cranico e facciale. Soccorso dal personale di Areu, intervenuto sul posto con automedica e ambulanza, l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infortunio su lavoro a Vignate: operaio resta schiacciato, grave in ospedale

Notizie correlate

Infortunio sul lavoro, operaio schiacciato da assi di legno: è graveReggio Emilia, 31 marzo 2026 – Grave infortunio in un cantiere di lavoro nel primo pomeriggio a Toano.

Grave infortunio sul lavoro. Una mano dell’operaio resta incastrata nella pressaInfortunio sul lavoro nella notte, con un operaio di 44 anni portato in ospedale con l’ambulanza per gravi lesioni a una mano, rimasta incastrata in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Infortunio sul lavoro: ritorno all’attività più semplice; 28 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO: AZIENDA USL E S. ANNA IMPEGNATI NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E NELLA CURA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI; INFORTUNI SUL LAVORO – Nella circolare Inail n. 19/2026 le nuove istruzioni su Certificati di infortunio sul lavoro e Ripresa del lavoro; Certificati di infortunio sul lavoro e ripresa del lavoro: istruzioni INAIL.

Infortunio sul lavoro, niente certificato finale per il rientro: le novità su certificati e ripresa dell’attività. Circolare INAILCon la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL fornisce nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di ripresa dell’attività lav ... orizzontescuola.it

Certificati di infortunio sul lavoro e ripresa del lavoro: istruzioni INAILLa circolare INAIL 17/26 offRE istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale. ecnews.it

Il Faraone ha riportato un lieve affaticamento. Infortunio per Gollini: distrazione del muscolo iliaco sinistro. Lavoro personalizzato anche per Zaragoza - facebook.com facebook

Union Brescia, guai in difesa: nuovo infortunio per Sorensen x.com