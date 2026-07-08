Un incidente grave si è verificato nel primo pomeriggio sulla A1 tra Parma e Bologna, causando la morte di una bambina. Il sinistro ha provocato il blocco totale del traffico, con lunghe code e rallentamenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vittima. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre le autorità hanno svolto i rilievi.

Si è trasformato in una tragedia il grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l’ Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Bologna. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo il violento ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori. L’incidente si è verificato poco dopo le 14, all’altezza del chilometro 106, in località Roncopascolo, nel Parmense, lungo la carreggiata in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha improvvisamente perso il controllo, è uscita dalla sede autostradale e si è ribaltata, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia di origine filippina, residente nel Parmense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno in autostrada, morta una bambina: spaventoso, traffico paralizzato

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