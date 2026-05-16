Schianto spaventoso inferno in autostrada | anche un bimbo piccolo traffico paralizzato

Questa mattina, poco prima dell’alba, un grave incidente ha coinvolto più veicoli sull’autostrada, provocando un caos totale e il blocco totale del traffico. Tra i mezzi coinvolti ci sono stati anche bambini, uno dei quali è rimasto ferito. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore mentre le forze dell’ordine e le ambulanze intervenivano sul posto. La scena si è presentata come un’immagine di grande confusione, con mezzi incidentati e veicoli accalcati in attesa di essere rimossi.

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All’alba, quando l’autostrada dovrebbe essere solo una lunga striscia di fari e silenzi, il traffico si è improvvisamente trasformato in un incubo. Un impatto violentissimo, poi una sequenza di urti a catena che ha coinvolto almeno quattro veicoli, tra mezzi pesanti e auto, lasciando sull’asfalto l’immagine di un incidente di vasta portata. Le lamiere accartocciate, i soccorsi arrivati in massa e la carreggiata paralizzata hanno restituito da subito la percezione della gravità dello schianto. A rendere ancora più drammatico il bilancio provvisorio è la presenza, tra i passeggeri coinvolti, di un neonato. Un dettaglio che ha immediatamente... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Schianto spaventoso, inferno in autostrada: anche un bimbo piccolo, traffico paralizzato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West Sullo stesso argomento Schianto in autostrada, traffico completamente paralizzato: caosUn grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 25 aprile lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, causando forti disagi alla... Disastro in autostrada, schianto mortale: oltre 7 chilometri di coda. Traffico paralizzatoSchianto in autostrada, c’è un vittima: 7 chilometri di coda Una mattinata iniziata come tante altre si è trasformata improvvisamente in un incubo...