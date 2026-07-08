infermieri dal san donato alle scotte

Notizia in breve

Dopo anni di tagli e organici insufficienti, la Uoc Nefrologia e Dialisi delle Scotte ha avviato una ricerca di infermieri presso l’ospedale San Donato di Arezzo. La carenza di personale deriva da una mancanza di programmazione e da risorse insufficienti, che hanno reso difficile coprire le esigenze del reparto. La richiesta mira a rafforzare il team e migliorare l’assistenza ai pazienti.