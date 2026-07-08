Infermieri dal San Donato alle Scotte
Dopo anni di tagli e organici insufficienti, la Uoc Nefrologia e Dialisi delle Scotte ha avviato una ricerca di infermieri presso l’ospedale San Donato di Arezzo. La carenza di personale deriva da una mancanza di programmazione e da risorse insufficienti, che hanno reso difficile coprire le esigenze del reparto. La richiesta mira a rafforzare il team e migliorare l’assistenza ai pazienti.
"Dopo anni di tagli, mancata programmazione e organici insufficienti, la Uoc Nefrologia e Dialisi delle Scotte cerca infermieri al San Donato di Arezzo. E’ la certificazione del fallimento organizzativo", denuncia la sigla Usb sanità Siena. "AouS chiede all’Asl – ripercorre l’unione sindacale di base – di reperire infermieri per coprire turni in attività aggiuntiva presso il Centro dialisi. Ancora una volta si tenta di mettere una toppa su un problema ormai strutturale e invece di assumere personale e costruire un’organizzazione stabile si continua a rincorrere l’emergenza. L’emergenza è diventata il modello organizzativo dell’AouS". E... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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